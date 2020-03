Dienstencentrum Aan de Statie zet Zumbadansen verder via You Tube

Lanaken - Dienstencentrum 'Aan de Statie' heeft - net als alle andere dienstencentra in het land - door de coronacrisis zijn deuren noodgedwongen moeten sluiten op 18 maart. Daardoor werden ook de danslessen 'Zumba Gold voor senioren' opgeschort. Dansinstructrice Ietje Selder heeft hiervoor echter een oplossing gevonden.

De ruim 20 deelnemers aan 'Zumba Gold' waren enigszins ontgoocheld dat hun wekelijks Zumba-momentje weggevallen was. Ook in het dienstencentrum was men teleurgesteld, maar toonde men begrip voor de overheidsmaatregelen in dit onvoorspelbare coronatijdperk. Samen met dansinstructrice “Ietara” (Ietje Selder) en de Lokale Radio Lanaken werd naar een oplossing gezocht en die kwam er al snel. Voortaan zijn de Zumbalessen online te zien via YouTube.

Ietje Selder: “Er worden zoveel leuke dingen online vertoond maar ik merk dat dit voor senioren niet vaak het geval is. Vandaar ons initiatief om een paar lessen online te zetten zodat alle sportieve senioren in de huiskamer de zumbalessen kunnen volgen. Dat kan natuurlijk bij mooi weer ook buiten of op het balkon. In het dienstencentrum dansten we met een twintigtal senioren, waarvan de oudste 84 jaar was. Nu worden de lessen thuis online verdergezet.”

Zumbagold is speciaal ontwikkeld voor de sportieve ouderen en combineert fitnessoefeningen met dans. Zelfs zonder fitness- of danservaring kan men eraan deelnemen. De choreografie is eenvoudig maar ook prettig door de opzwepende latino- en salsamuziek en vooral erg gezond door de combinatie van beweging met dans. De filmpjes zijn te vinden op het You Tube-kanaal van LRL (Lokale Radio Lanaken) en op www.lanaken.be/dienstencentrum.