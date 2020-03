Bib start nieuwe 'take away service' in coronatijden

Lanaken - Om het huidige onzekere 'coronatijdperk' zinvol in te vullen start de gemeentelijke bibliotheek met een nieuwe en eenvoudige dienstverlening: de 'take away service'.

Een goed boek lezen of aan je kinderen voorlezen kan de zinnen verzetten tijdens deze moeilijke coronatijden. In dat licht start de bib met een 'take away service' voor haar Belgische leden die als volgt werkt:

- controleer of de boeken die je wil lezen aanwezig zijn in de bib op www.lanaken.be/bibliotheek,

- reserveer de gewenste boeken via een mailtje naar bibliotheek@lanaken.be

- noteer de titel en auteur van de boeken die je wenst. Let wel: je kunt max. 20 boeken ontlenen.

- vermeld je naam, tel.nr en lidnummer (rijksregister of nr lidkaart)

- de bib antwoordt met een mailtje waarin dag en uur vermeld wordt dat je je bestelling kunt afhalen

- kom op het aangegeven tijdstip de bestelling halen - eventueel met draagtas. Ze zal klaar staan op een tafel in de bib, zodat je met geen medewerkers in contact komt.

- terug inleveren van de boeken kan uitsluitend via het inleverluik.

- info: 089/716 029