Werken rotonde Veldwezelt uitgesteld

Lanaken - Het coronavirus laat zich nu ook gevoelen bij de aannemers van infrastructuurwerken die in Lanaken bezig zijn. Tot nader order heeft de aannemer van de werken aan de nieuwe rotonde in Veldwezelt de werken stilgelegd.

Aannemer Colas heeft de werken aan de nieuwe rotonde in Veldwezelt stilgelegd omwille van het coronavirus. De verkeerssituatie en bijhorende signalisatie blijft voorlopig in werfstatus staan. “Er kunnen op dit moment jammer genoeg geen tijdelijke doorsteken aangelegd worden omdat er zopas grondig graafwerk gebeurde. En op dit ogenblik is het erg onduidelijk hoe de situatie zal evolueren op korte termijn. Tot nader order legt het Agentschap Wegen en Verkeer zelf geen werven stil, maar nemen de aannemers dat initiatief” zegt men bij AWV.

Bij aannemer Colas betreurt men uiteraard deze gang van zaken, maar ook bij hen komt de gezondheid van de werknemers op de eerste plaats. Zodra de crisis voorbij is, worden de werken zo snel mogelijk hervat.