Eeuwfeest zangkoor Sint-Albanus wordt uitgesteld

Riemst - Het gemengd koor Sint-Albanus Vlijtingen bestaat precies honderd jaar en zou dit met de nodige luister vieren op zaterdag 21 maart. De coronacrisis besliste er echter anders over.

Zaterdag 21 maart had voor zangkoor Sint-Albanus Vlijtingen een heuglijke dag moeten worden. Dan zou het honderdjarig bestaan van de vereniging gevierd worden met een speciaal concert in de Sint-Albanuskerk en aansluitende receptie in het parochiaal centrum.

"De coronacrisis heeft echter een streep door onze rekening getrokken " zegt Lea Tans van Sint-Albanus. "Kerkdiensten mogen niet meer en grote bijeenkomsten al evenmin. Hopelijk is deze crisis snel voorbij zodat we een nieuwe datum kunnen vaststellen voor ons eeuwfeest. Wanneer dat precies zal zijn, is nog niet bepaald."