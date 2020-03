Gewezen centrum-manager Jennifer Op de Locht stapt in de horeca

Lanaken - Jennifer Op de Locht - enkele jaren geleden nog deeltijds centrum-manager bij de gemeente Lanaken - en op dit ogenblik nog steeds werkzaam bij consultancybureau CityD-Wes in Houthalen-Helchteren, gaat weldra in haar eigen dorp Stokkem de bekende brasserie 't Uchterhoes overnemen.

De Maasmechelse Jennifer Op de Locht is welbekend in Lanaken. In 2015 werd ze aangesteld als deeltijds centrum-manager om met name het kwakkelende centrum nieuw leven in te blazen. Ook in Aarschot, Oudenaarde en Genk was ze als centrum-manager aan de slag. "Na bijna tien jaar met handelaars, handelsverenigingen en gemeentebesturen gewerkt te hebben, sluit ik heel binnenkort een geweldige periode af. De timing is niet meteen de beste, maar vanaf 1 april zal ik als zelfstandige door het leven gaan en neem ik de bloeiende horecazaak 't Uchterhoes in Stokkem over" liet ze weten.

Op de Locht is tot dan werkzaam bij CityD-Wes uit Houthalen-Helchteren, het concultancybureau van Jan Boots dat gespecialieerd is in de versterking van handelskernen.