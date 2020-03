Gemeente is gestart met een corona-callcenter

Riemst - Het gemeentebestuur is gestart met een callcenter voor iedereen die zit met vragen over de coronacrisis.

"Omdat er bij de gemeente en het OCMW voortdurend vragen binnenkomen over het coronavirus en de gevolgen ervan, zijn we gestart met een callcenter" laat burgemeester Mark Vos weten. Op tel. 012 440 910 kan men er dagelijks terecht van 9 tot 12u en van 13 tot 16u niet alleen met vragen over het coronavirus en de gevolgen ervan, maar ook met tips voor eventuele hulpverlening of gewoon een geruststellend gesprek.