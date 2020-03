Voorleeshalfuurtje in de bibliotheek

Riemst - Statistieken bevestigen het: de Vlaamse kinderen verleren het Nederlands. Ze hebben het steeds moeilijker met lezen en schrijven. Daaraan wil de lokale bibliotheek wat doen.

De Boekerij is een tijdje geleden reeds gestart met een voorleeshalfuurtje voor kinderen en dat in twee groepen: eentje voor de 2,5- tot 6-jarigen en eentje voor de 7- tot 12-jarigen. "Door voor te lezen ontdekken de kinderen nieuwe woorden en maken ze onbewust kennis met de opbouw van zinnen. Bovendien stimuleren we hun fantasie en zetten we hen aan om zelf een boek ter hand te nemen" zegt bibliothecaris Monique Lenaerts. Woensdag 11 maart zijn de 7- tot 12 jarigen aan de beurt. Dan houdt de gemeentelijke jeugddienst samen met - en in de bib een voorleeshalfuurtje vanaf 14.30 uur. Het initiatief is gratis.