Carnavalsstoet in Genoelselderen trekt uit tussen de stormbuien door

Riemst - De kleinste carnavalsstoet van Limburg in Genoelselderen vertrok zaterdagnamiddag door de hevige storm met ruim een half uur vertraging, maar kon nadien probleemloos het parcours afronden. Helaas moest prinses Zoé I door griep verstek laten gaan, maar daarvoor werd een alternatief gevonden...

Het stormde in Genoelselderen zaterdag om 14.33 uur, het traditionele vertrekuur van de jaarlijkse carnavalsstoet. De carnavalisten van de vijf deelnemende groepen hielden in parochiehuis Sint-Maartenshof de buienradar nauwlettend in de gaten en besloten om een halfuurtje te wachten totdat Jorge voorbij geraads zou zijn. Rond 15.15uur werd het sein op groen gezet en vertrok de stoet - de storm was gaan liggen - en meteen kwamen ook de inwoners van het kleinste dorp van Riemst massaal de straat op. Onder politie-escorte mocht Bèke Goossens de optocht openen met in zijn kielzog De Pèèrd van Heukelom, de jeugdprinsen van Os Greune uit Kanne en Sjut In van Genoelselderen - Kanne en de lokale dames van Ferm. De afsluitende praalwagen moest het echter stellen zonder Prinses Zoé I. "Ze is vannacht ziek geworden, kreeg een plotse griepaanval en ligt helaas met meer dan 39 graden koorts in bed" verklapte een bezorgde moeder Inge Raedts (43). "Ze keek er nochtans echt naar uit en is ondanks haar 12 jaar een echte carnavaliste met ervaring bij de Oude Belgen en de Harlekijn in Tongeren en als dansmarieke bij de Broeveskènder van Bilzen." In overleg met de organisatie nam mama Inge dan maar plaats op de wagen en strooide gretig met snoep en gadgets. De optrocht verliep probleemloos, bleef droog en eindigde sfeervol in het Sint-Maartenshof waar het carnavalsfeest werd verdergezet.