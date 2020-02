Koekoekstraat in Membruggen afgesloten omwille van oversteek padden

Riemst - De gemeentelijke technische dienst heeft zopas een gedeelte van de Koekoekstraat in Membruggen afgesloten om de oversteek van de padden probleemloos toe te laten. De maatregel geldt wellicht tot einde maart.

In de loop van februari ontwaken amfibieën uit hun winterslaap en trekken massaal naar beken en poelen om zich voort te planten. Ook in Membruggen, meer bepaald in de buurt van het natuurgebied van de Molenbeek en de beemden is dat het geval. Daarbij moeten de diertjes de Koekoekstraat oversteken en lopen ze een risico om overreden te worden.

Op voorstel van de gemeentelijke milieudienst werd de straat daarom over een lengte van zowat 300 m afgesloten. Het is het straatgedeelte waar geen bewoning is en het verkeer wordt er omgeleid. In de delen waar wel huizen staan werd een tijdelijke snelheidsbeperking van 30 km/uur ingevoerd. Deze maatregelen gelden wellicht tot eind maart.