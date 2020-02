'Iedereen Jeneverbaron' strijkt neer in Membruggen

Riemst - Met de medewerking van Erfgoed Haspengouw en de Historische Kring van Membruggen streek zopas het Hasselts Jenevermuseum neer in OC Momerkinne, op zoek naar originele verhalen over alcohol. Dat gebeurde in het kader van het project 'Iedereen Jeneverbaron'. In het dorp waar een eeuw geleden 'De Waterbond' werd opgericht - een vereniging die alcohol verbood - kwamen na de borrel de tongen los en noteerden de museummedewerkers tal van opmerkelijke verhalen.

'Iedereen Jeneverbaron' is een project van het Hasselts Jenevermuseum dat startte in Hasselt en sindsdien geleidelijk aan uitgerold wordt over heel de provincie. Na Hasselt, Herk de Stad, Alken, Tongeren en Buvingen was Membruggen aan de beurt. "Het is de bedoeling dat we zoveel mogelijk persoonlijke verhalen, tradities, rituelen en recepten over jenever en likeur verzamelen en nadien opslaan in een database, als aanvulling op onze vaste museumcollectie" verduidelijkt directeur Davy Jacobs. "Dat gebeurt via informele groepsgesprekken die begeleid worden door onze museummedewerkers."

Marcel Daerden voorzitter van de Historische Kring had niet alleen de ouderen van Membruggen maar ook van Genoelselderen uitgenodigd en er waren zowat 50 belangstellenden komen opdagen. De verhalen over de borrel die gedronken werd bij geboorten, huwelijken, begrafenissen, maar ook bij de oogste, de bevalling van een koe, het bezoek van de pastoor of als medicatie borrelden als herinneringen aan 'de goede oude tijd' vanzelf op toen de flessen jenever en kruidenlikeur geopend werden. Spannende anekdotes over illegaal alcohol stoken en smokkelen werden afgewisseld met humoristische maar ook dramatische alocholverhalen. Directeur Jacobs was achteraf in zijn nopjes met 'het verzamelde werk' en besloot: "Membruggen is de plek met de meest originele verhalen tot nog toe."