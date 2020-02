Laanbomen gekapt en vervangen in de Bonderstraat in Lafelt

Riemst - De gemeentelijke technische dienst heeft zopas alle essen in de Bonderstraat in Lafelt - hoofdzakelijk omwille van de slechte conditie - gekapt en vervangen door jonge winterlinden.

Na recente inspectie van de 23 oude bloemessen aan beide zijden van de Bonderstraat (Lafelt) bleek dat deze een slechte vitaliteit hadden en vooral ook dat ze breukgevoelig en erg onstabiel waren. "Bij de meeste bomen was bovendien de doorrijhoogte onvoldoende en werden er ernstige gebreken vastgesteld. Meerdere bomen waren onvast geworden omdat het wortelstelsel ernstig beschadigd of zelfs verwijderd werd tijdens de aanleg van nutsleidingen in de straat" luidt het bij de gemeentelijke technische dienst.

Dinsdag werden de verwijderde essen vervangen door 23 jonge winterlinden of 'tilia cordata roelvo'. Op termijn kunnen deze uitgroeien tot de boomklasse I met een kroonhoogte van 12 tot 15 meter. In functie van het vele landbouwverkeer in de straat zal de gemeentelijke technische dienst ze op termijn opsnoeien tot 4 à 6 meter. De linden bloeien in de maanden juni en juli - de geurige lindebloesem is dan een schatkamer voor de bijen - ze verliezen in de herfst hun bladeren, en zijn winterhard. De kostprijs van heel de vervangingsoperatie bedraagt nagenoeg 1.300 euro.