Carnavalsstoet Rekem houdt rekening met openbare werken

Lanaken - Het traditionele traject van de drukbezochte carnavalsstoet in Rekem wordt dit jaar aangepast in functie van de grote wegenwerken die momenteel in de Populierenlaan aan de gang zijn.

In overleg met de gemeente en met de politie van de zone LaMa heeft het bestuur van cv De Brikkebekkers het parcours van de 56se carnavalsstoet in Rekem op maandag 24 februari behoorlijk gewijzigd. De wagens stellen zich dit jaar op in de Kanaalstraat en in een gedeelte van de Populierenlaan en vertrekken om 14.11 uur in de Patersstraat bij het Kasteel d'Aspremont-Lynden. Via Sint-Pieter loopt het traject naar de Groenstraat, maakt dan een lus naar de Schoolstraat, Kleinveldlaan en Burgemeester Delwaidelaan om vandaar via de Groenstraat, Pastoor Breemanslaan en Toekomstlaan naar de Steenweg te gaan. Die gewestweg wordt een eind gevolgd tot aan de Rekemerstraat om dan de Raamstraat en Kampstraat aan te doen en via een stukje Rekemerstraat af te buigen naar de Hilarion Thanslaan en Koning Boudewijnlaan om in de Populierenlaan te eindigen. Daar wordt de stoet ontbonden.