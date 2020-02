Gemeenteraad ijvert voor geldautomaten in kleinere dorpen

Riemst - Gemeenteraadslid Davy Renkens (CD&V) wil via een gemeenteraadsmotie de vier Belgische grootbanken ertoe bewegen om in de kleinere, afgelegen Riemstse dorpen een geldautomaat te plaatsen. De motie zal ook overgemaakt worden aan de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten en aan Vlaams minister voor plattelandsbeleid en toerisme Zuhal Demir.

Gemeenteraadslid Davy Renkens (CDa&V) ijvert al meerdere jaren voor een geldautomaat is zijn woonplaats Kanne. "Heel wat oudere inwoners en ook tal van toeristen die 'het tweede mooiste dorp van Vlaanderen' bezoeken vinden het niet kunnen dat er geen geldautomaat is. Zelfs in een tijd waarin steeds vaker elektronisch betaald wordt, zijn er mensen die graag cash geld op zak hebben" zegt hij. Eenzelfde verzuchting liet raadslid Jan Noelmans (Open VLD) op de raad horen.

"Er doet zich nu een opportuniteit voor omdat de vier grote banken BNP Paribas Fortis, KBC, ING en Belfius vanaf 2021 een gezamenlijk netwerk van neutrale toestellen willen uitrollen waarbij nagenoeg alle Belgen een geldautomaat op minder dan 5 km ter beschikking krijgen" stelt Renkens. Om die reden wil hij via een motie bij die banken aandringen om een automaat te voorzien in de kleinere dorpen Genoelselderen-Membruggen en Vroenhoven-Kanne. Raadslid Yves Chanson (N-VA) stelde voor om de motie ook over te maken aan de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten en Vlaams minister voor Plattelandsbeleid en Toerisme Zuhal Demir. Daarin konden zich alle raadsleden vinden.