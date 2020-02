Oude hoeve 'Bij Flippe' in Kesselt wordt wooncomplex

Lanaken - De nieuwe eigenaar van de historische boerderij 'Bij Flippe' aan de Spouwerstraat in Kesselt - projectontwikkelaar Gielen & Gielen uit Riemst - heeft een omgevingsvergunning aangevraagd om de vierkantshoeve om te vormen tot dertien wooneenheden. Daarover loopt op dit ogenblik een openbaar onderzoek.

Projectontwikkelaar Gielen & Gielen uit Riemst heeft een omgevingsvergunning aangevraagd om de oude hoeve 'Bij Flippe' aan de Spouwerstraat in Kesselt te verbouwen tot een wooncomplex van dertien huurwoningen. De vroegere boerderij van de familie Thans werd twee jaar geleden omwille van haar historische en architecturale waarde opgenomen in de inventaris van bouwkundig erfgoed. Van de oorspronkelijke hoeve resten op dit ogenblik enkel nog de dubbele dwarsschuur en de hierop aansluitende haakse stal. De nieuwe eigenaar opteert ervoor om het authentieke karakter van de hoeve zoveel mogelijk te bewaren en dat zonder volume-uitbreiding. "We houden het project in eigen beheer waardoor de instapklare woningen niet voor de verkoop bestemd zijn" luidt het bij de initiatiefnemers. Blok 1, het vrijstaande woonhuis, blijft een zelfstandige woning, waarvan de gevels gekaleid worden en het leien dak vervangen wordt door pannen. In blok 2, de oude stal achter het woonhuis, worden 3 woningen voorzien. Ook deze blok wordt gekaleid. In blok 3, de schuur, komt een nieuwe binnenstructuur in staal, waarin 4 ruime woningen ingericht worden. Blok 4 die dwars op de Spouwerstraat staat, wordt ingericht tot 5 wooneenheden. De toegangen van al de woningen zullen uitgeven op de centrale binnenkoer. Aan de achterzijde van de hoeve komen 15 parkeerplaatsen voor de bewoners. Nog tot en met 26 februari liggen de plannen ter inzage in het gemeentehuis.