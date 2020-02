Appartementencomplex aan nieuwe rotonde in Veldwezelt

Lanaken - Terwijl de werken aan de diverse nutsvoorzieningen bij de nieuwe rotonde aan het kruispunt van de Bilzerbaan en Kiezelweg in Veldwezelt nog volop bezig zijn - en de eigenlijke realisatie van de rotonde pas in maart zal starten - heeft projectontwikkelaar OZ Bouw bvba uit Dilsen-Stokkem een omgevingsvergunning aangevraagd voor de oprichting van een appartementencomplex op enkele vrijgekomen percelen.

Op de hoek van de Bilzerbaan en de Kiezelweg, waar de vroegere schilder- en decoratiewinkel samen met de aangrenzende woningen recent gesloopt werden om de nieuwe rotonde te kunnen realiseren, komt weldra een appartementencomplex. Projectontwikkelaar OZ Bouw bvba uit Dilsen-Stokkem heeft zopas een omgevingsvergunning aangevraagd om op de resterende site een woonblok van 13 appartementen op te richten. "Het gebouw is ontworpen in een moderne architectuur en heeft een plat dak. Het voorziet vier appartementen op het gelijkvloers, vijf op de eerste verdieping en drie op de tweede verdieping, allen met terras. Er is ook een ondergrondse garage voorzien die toegankelijk is via de Kiezelweg. Voor- en achtertuin worden aangelegd met streekeigen beplanting en de bestaande boom aan de Kiezelweg blijft behouden" volgens bouwheer Ozdemir. Nog tot en met 4 maart loopt er een openbaar onderzoek over het project. De plannen liggen tot dan op het gemeentehuis van Lanaken ter inzage.