Riemst - De eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad vindt plaats op maandag 10 februari om 20 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. Er staan meer dan veertig punten aan de agenda.

De raad buigt zich onder meer over het ontslag van raadslid Gerard Stratermans (N-VA) die vervangen wordt door Marc Konings.Verder staat de invoering van gemeentelijke administratieve sancties - de zogenaamde GAS-boetes - aan de agenda, de definitieve vaststelling van het RUP Delhaize en het RUP Op 't Reeck en het politiereglement tot invoering van een aantal parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen op een vijftal locaties. Ten slotte buigt de raad zich ook over een voorstel van motie van raadslid Davy Renkens (CD&V) om in te stappen in het project van enkele grote financiële instellingen om in kleinere, afgelegen dorpen een geldautomaat te voorzien.