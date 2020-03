GBS De Herik schenkt chromebooks aan wzc De Motten

Tongeren - GBS De Herik heeft chromebooks geschonken aan wzc De Motten zodat de residenten in contact kunnen treden met hun familie

"Nadat we vorige week van onze turnmeester Jan Remans het bericht doorgestuurd kregen dat het WZC De Motten problemen had om met de buitenwereld te communiceren, besloten we om enkele van onze Chromebooks ten dienste te stellen van de bewoners van het WZC", vertelt directeur Katrien Knuts. "Na goedkeuring van onze schepen van onderwijs, Guy Schiepers, zijn we aan de slag gegaan (een project tussen basisscholen GBS Tongeren, animatie/ergo en kine van WZC de Motten). Na contact met de enthousiaste medewerkers van het WZC bleek dat ze de Chromebooks met open armen wilden ontvangen om de bewoners uit hun sociale isolement te halen. Eén probleem echter...er was nergens Wifi in het WZC. Frank Dolmans, onze ICT-coördinator, heeft dan zelf gezorgd voor een bruikbaar Access Point in WZC, waardoor het WIFI-probleem opgelost kon worden".

Na de nodige toestemmingen van de raad van bestuur van het WZC en nadat ze gebriefd werden ivm de veiligheidsvoorschriften werden Robin Keijenberg (ICT-dienst Stad Tongeren) en Frank Dolmans, gewapend met mondmaskers en handschoenen, hartelijk ontvangen door het WZC De Motten. In hun koffer een viertal Chromebooks, een iPad, netwerkkabels en Access Point om Wifi te kunnen voorzien. "Omdat er zich geen bewoners meer tussen verschillende verdiepingen mogen verplaatsen was het doel om op alle verdiepingen videochat te voorzien. We wilden immers niet dat sommige bewoners uit de boot zouden vallen. Gelukkig was het Wifi-signaal sterk genoeg om Chromebooks/Ipad op alle verdiepingen te bereiken". De installatie verliep vlot en zonder noemenswaardige problemen. Daarna hebben Frank en Robin stapsgewijs uitgelegd aan drie zorgverleners hoe er gevideochat moet/kan worden en dit weliswaar op elk verdiep van het WZC-gebouw. Missie geslaagd! Vandaag heeft de directeur van GBS DE HERIK in Henis, Katrien Knuts, opnieuw contact gehad met Goele Daenen (verantwoordelijke 'animatie' WZC) omtrent het gebruik van de Chromebooks. "Ze zijn op dit moment de werking ervan aan het uitrollen bij het personeel van WZC. Een aantal bewoners hebben reeds gevideochat met hun familie....hartverwarmend. "De tranen liepen over mijn wangen bij het zien van de filmpjes", aldus directeur Katrien Knuts. "Binnenkort zullen onze leerlingen die opvang nodig hebben op onze school in Henis ook videochatten met een aantal bewoners. Zalig toch! Twee waarden die we als school ontzettend belangrijk vinden:

'Voor ons kleine dingen kunnen grootse dingen betekenen voor anderen'

'Anderen gelukkig maken maakt onszelf ook enorm gelukkig.' "

DiRo