Jos Collaer plaatst kroningsvlag en kaars tegen corona

Tongeren - Tongenaar Jos Collaer heeft een kroningsvlag en een kaars in zijn voortuin langs de Sint-Truidersteenweg geplaatst in kader van corona

Jos Collaer heeft vandaag een kroningsvlag en een kaars in zijn voortuin geplaatst. "Een (oude) kroningsvlag... omdat dit voor mij het teken bij uitstek is dat iedereen in Tongeren verbindt over de grenzen van de politiek heen. In mooie tijden werkten we samen aan de kroningsfeesten. Vandaag als teken van solidariteit en verbondenheid omdat deze vlag straten en pleinen verbindt, mensen verbindt, Tongeren verbindt, omdat ik geloof in diezelfde verbinding in Tongeren in deze moeilijke tijden. Maar ook als een teken van hoop omdat we geloofden dat als Maria naar buiten ging, het nooit regende en toen het toch eens regende we dapper verder stapten als getuigenis. Om op te roepen tot diezelfde hoop en diezelfde dapperheid. Met de roep om bescherming als het teken bij deurposten van de Israëlieten waar het lijden niet toesloeg. Als een stil gebed vanuit mezelf maar met veel respect voor andersgelovigen. Daarom zet ik er ook een kaars bij, solidair met alle mensen die ergens een kaarsje aan het branden zijn voor een zieke of zoals velen onder ons ooit deden in de basiliek. Een kaars als een lichtpuntje in donkere tijden. Een symbool waar ook andersgelovigen zich in kunnen vinden. Een symbool, een teken van hoop,... omdat woorden ontbreken... Een kaars en een kroningsvlag ...samen ...voor ons, voor Tongeren." (Jos Collaer)