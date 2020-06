Huisvuilzak deze zomer welkom op het recyclagepark

Ham - Heb je een volle huisvuilzak die je niet meer kan buitenzetten omdat je op vakantie vertrekt, of heb je beperkte opslagruimte waardoor het vervelend is om tijdens extreme warmte een huisvuilzak in huis te hebben? Je kan hem tijdens de zomermaanden gratis naar het recyclagepark brengen.

Nog tot 12 september 2020 kan je je huisvuilzak uitzonderlijk naar het recyclagepark brengen als je volgende regels respecteert:

- Je mag enkel bordeaux of grijze huisvuilzakken van Limburg.net binnenbrengen.

- Je registreert het binnenbrengen via de toegangszuil.

- Als je nog andere fracties bij hebt, rij je een aparte ronde zodat de kilo’s huisvuil- apart gewogen en geregistreerd worden.

Als je geen problemen hebt om je huisvuilzak te stockeren, kan je net zoals de rest van het jaar je huisvuilzak meegeven met de veertiendaagse ophaling aan huis. Niets zo eenvoudig als je zak vooraan aan je woning buiten te zetten. Op www.limburg.net/afvalkalender kan je nakijken wanneer de ophaalwagen bij jou langs komt.