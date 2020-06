Rijbewijs in bankkaartmodel bijna vervallen?

Ham - Rijbewijzen in bankkaartmodel werden voor het eerst afgeleverd in juli 2010. Deze rijbewijzen zijn 10 jaar gelding en moeten dus binnenkort hernieuwd worden. Het opvolgen van de vervaldatum van het rijbewijs is echter iets dat je zelf moet doen.

De overheid verstuurt hiervoor geen oproepingen of herinneringen. Kijk dus zeker zelf even na of je rijbewijs nog geldig is en vraag op tijd je hernieuwing aan. Dit kan via www.ham.be/maakeenafspraak.

De leveringstermijn van een nieuw rijbewijs bedraagt 5 werkdagen. Een nieuw rijbewijs kost 25 euro en een recente pasfoto is nodig. Als de foto op je eID nog recent en gelijkend is, kan deze uit de database van de identiteitskaarten opgehaald worden en moet je geen pasfoto meebrengen of laten maken in onze pasfotocabine.