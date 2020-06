Gemeentelijke zalen en sporthallen

Ham - Sporthallen worden vanaf deze week opengesteld voor maximum 20 personen. Contactsporten en het gebruik van douches en kleedkamers kunnen nog niet tot eind juni. Er mag ook opnieuw indoor worden getennist.

Gemeentelijke zalen mogen vanaf deze week ook opnieuw opengesteld worden voor verenigingen (max. 20 personen). Dit uiteraard rekening houdend met het gebruik van de zalen door de scholen. In juli mogen verenigingen met 50 personen samenkomen. In juni zijn nog geen recepties of feesten toegelaten in de gemeentelijke zalen. Vanaf juli kan dit met een maximum van 50 personen.

De visvijver en de Finse piste en de openbare speel- en sporttoestellen op ’t Vlietje zijn wel al even open onder voorwaarden. Schreef je in voor een activiteit of huurde je een zaal of sporthal, dan worden de inschrijvingsgelden en eventuele voorschotten terugbetaald.