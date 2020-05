(petit)Patoe

Ham - Eind mei nemen de overheid en Kind & Gezin beslissingen over de vakantiewerking in de buitenschoolse opvang. Dit betekent dat er voorlopig nog geen duidelijkheid is over de praktische gevolgen voor de zomeropvang.

Zodra er informatie beschikbaar is (ten vroegste 31/5) volgt er een communicatie via mail, de website en facebook.

Inschrijvingen vinden daarom voorlopig ook nog niet plaats. Heb je in tussentijd vragen over kinderopvang? Contacteer Patoe via mail naar patoe@vdkomma.be of telefonisch op 013 53 11 56.