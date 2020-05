Multiculturele hapjes voor woon-zorgcentrum Coham

Ham - Om het personeel van woon-zorgcentrum Coham een hart onder de riem te steken, hebben de leden van de integratieraad zelfgemaakte multiculturele hapjes aan hen bezorgd.

“Dit als dank voor het werk dat zij doen in deze zware tijden”, zo vertelt integratieambtenaar Yasemin Soysal. Er was een heel gevarieerd aanbod van hapjes. Turkse, Marokkaanse, Azerbeidzjaanse en Belgische koekjes, cakejes en noem maar op, van heel wat verschillende nationaliteiten was er heel wat lekkers te proeven.” Omwille van de Corona is het jaarlijkse iftar weggevallen. Vandaar dit initiatief omdat de ramadan een maand van respect en solidariteit is.