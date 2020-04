Nike schenkt 35 kilogram paaseieren aan zorgverleners

Ham - Het bedrijf Nike heeft 35 kilogram paaseieren overhandigd aan het gemeentebestuur. Zij mochten het lekkers op hun beurt uitdelen aan de zorgverleners en vrijwilligers die zich in de gemeente inzetten tijdens de corona crisis.

“Een deel van de paaseieren hebben we, samen met de buurtwerker van Ham, overhandigd aan de mensen van verzorgingstehuis Coham”, vertelt burgemeester Marc Heselmans. “Hoewel het geen gemakkelijke taak is om te achterhalen wie in Ham allemaal in de zorgsector of als vrijwilliger werkt, willen we de rest van de paaseieren zo veel mogelijk bij deze mensen krijgen. Op die manier willen we hen zeker danken voor hun inzet.”