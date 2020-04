Musica Ham brengt webcam concert

Ham - In Ham verloopt, in deze tijden van corona, alles vrij rustig. Geen files van wagens meer in de dorpskern en zelfs geen files aan de warenhuizen. Er is heel wat solidariteit tussen de mensen. Er wordt gewinkeld, gewandeld en iedere 80-plussers mocht een telefoontje ontvangen van een vrijwilliger. Ook in woon-zorgcentrum Coham werd het leed af en toe verlicht door pralines, dessertjes en nog meer lekkers dat af en toe werd aangedragen.

Veel drukte is er dan weer wel op het toeristisch fietspad dat de gemeente doorkruist. Ook het jaagpad langs het Albertkanaal en het kanaal Kwaadmechelen-Dessel wordt druk gebruikt. Het lijkt wel of iedereen de fiets heeft heruitgevonden. En wie tussendoor graag nog een streepje muziek wil meepikken, kan op de volgende link luisteren naar een webcam concert van Musica Ham. Zij brengen voor u Bella ciao. https://www.youtube.com/watch?v=-aOjWrUBukM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR25_d2-JBbEPTADmxkBZ3gxpHbB7kdziOPe-1RbWxbRQM2iizkIRwjIFtE