Zitdagen belastingaangifte geannuleerd

Ham - Om uw veiligheid te garanderen in de huidige context van het coronavirus, zijn alle sessies voor hulp bij het invullen van de aangiften geannuleerd, zowel in de kantoren van de FOD Financiën als in de gemeenten. In de plaats daarvan zal de FOD financiën op andere manieren bijstand verlenen.

- Meer informatie? Hulp nodig?

Raadpleeg de website van de FOD Financiën.

Bel de FOD Financiën op 02 572 57 57 (elke werkdag van 8.30 uur tot 17.00 uur).

- Laat uw aangifte invullen door de experten van de FOD Financiën.

Bel naar het nummer dat op de envelop van uw aangifte staat zodra u die ontvangt.

U krijgt een afspraak om uw aangifte te laten invullen per telefoon.

Na het invullen per telefoon, ontvangt u per post een document met de meegedeelde gegevens. U moet dat document ondertekenen en terugsturen. U zult de indiening van uw aangifte ook kunnen afronden via Tax-on-web (MyMinfin).

- Ontvang uw documenten van de FOD Financiën digitaal via de eBox.

Maak het uzelf gemakkelijk en ontvang uw documenten van de FOD Financiën digitaal via de eBox, de digitale en beveiligde ‘brievenbus’ van de overheid.



Activeer uw eBox op www.doemaardigitaal.be. U krijgt dan een melding (bv. een e-mail) zodra er een nieuw document beschikbaar is.

Meer info op www.ham.be.