Gemeentebestuur wil 80-plussers aan de telefoon

Ham - Deze week is het gemeentebestuur van start gegaan met het opbellen van alle Hamse 80 plussers. “We willen van hen even weten of alles nog goed gaat tijdens hun verblijf in huis en of ze extra hulp nodig hebben”, zo vertelt schepen van welzijn Stefanie Engelen.

“In een eerste fase bellen we de alleenstaande 80 plussers op. Het gaat om ongeveer 230 mensen. Vervolgens volgen de koppels, goed voor 165 telefoongesprekken. Nog eens een honderdtal senioren ouder dan 80 wonen dan weer in de serviceflats of assistentenwoningen. Zij komen als laatste aan bod want voor hen is al voorzien dat ze een paar keer per week een telefoontje krijgen om te zien of alles ok is.”