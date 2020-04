Bestel online en haal je favoriete boeken en films in huis

Ham - Begin april startte de bib met een afhaalservice. Hiermee kan je maximum 10 materialen aanvragen en na afspraak afhalen. Reserveer online boeken, strips, DVD's enz. en haal ze af in ons VrijeTijdsPunt/bibliotheek.

1. Kies in de catalogus de boeken of dvd’s die je wil lenen. Check zeker of ze beschikbaar zijn in de bib. Let op: reserveer NIET via de catalogus maar gebruik enkel het reservatieformulier.

2. Vul het reservatieformulier in. Zie: https://www.ham.be/afhaalbib

3. Wij zetten jouw bestelling voor jou op je eID of lenerspas. Je ontvangt een e-mail wanneer jouw bestelling klaar staat.

4. Je haalt je bestelde materialen af op het jouw toegewezen moment in het VrijeTijdsPunt – bib.

Hoeveel materialen kan je bestellen?

Per kaart kan je maximum 10 materialen ontlenen. Let wel: je kan enkel materialen die aanwezig zijn in de bib van Ham lenen.

Hoe lang kan je lenen?

De ontleentermijn blijft 4 weken (28 dagen). Materialen inleveren kan via de inleverschuif.

Is dit veilig?

Ja. We organiseren dit volledig contactloos. We houden ons aan de regels van social distancing en zoeken jouw media veilig voor je uit. Onze bibliotheekmedewerkers zorgen voor een goede handhygiëne voordat ze jouw boeken uit het rek halen. Bovendien dragen ze op dat ogenblik handschoenen.

Wanneer mag je je bestelling komen afhalen?

We streven ernaar je bestelling zo snel mogelijk in orde te brengen. Via mail krijg je een tijdstip doorgestuurd om de materialen op te pikken.

Wat met boeken die binnengebracht werden tijdens de coronamaatregelen?

Alle boeken die binnengebracht worden via het inleverluik, worden in quarantaine gelegd. Zo kan het coronavirus op geen enkel moment doorgegeven worden aan een nieuwe lezer.

Ik ben nog geen lid van de bib. Kan ik gebruikmaken van de afhaal@bib?

Ja, dat kan. Vul het reservatieformulier in en wij zorgen ervoor dat je lidmaatschap in orde is. Ben je ouder dan 18 jaar, kost een gans jaar lidmaatschap 5 euro. Dit lidgeld wordt later afgerekend. Ben je nog geen 18? Dan betaal je geen lidgeld.