Recyclagepark heropent op 7 april

Ham - Op dinsdag 7 april gaat het recyclagepark in Ham opnieuw open onder strikte voorwaarden en met de openingsuren van tijdens afgelopen winter. Het park zal dus geen uurtje langer open zijn zoals gewoonlijk tijdens de zomer uurregeling.

De heropening van het park is gekoppeld aan een aantal strikte voorwaarden.

-Ieder gezin mag maximum 1 bezoek per 14 dagen aan het recyclagepark brengen. Zo kunnen we iedereen de kans geven om afval weg te brengen. U kan zich met 1 identiteitskaart per gezin aanmelden. Het heeft geen zin om met de identiteitskaart van een ander gezinslid naar een park te komen in deze periode. Het systeem registreert elke aanmelding en weigert aanmeldingen die in strijd zijn met deze regel.

-Hou voldoende afstand (1,5 meter) van de parkwachters en andere bezoekers. Hierdoor is het aantal bezoekers op het park beperkt. -Hou rekening met lange wachttijden.

-Blijf tijdens het aanschuiven in uw wagen.

-Sorteer uw afval thuis goed uit zodat je snel en vlot uw afval in de correcte container kan achterlaten.

-U moet de zuil zelf bedienen, de parkwachter mag u niet helpen.

-Kom alleen naar het park. Enkel als u echt hulp nodig heeft om iets uit de auto te tillen en in de container te gooien, mag u een extra persoon meebrengen. De parkwachter kan u niet helpen met uitladen.

-Behoud steeds de nodige afstand (min. 1,5 m) tot andere bezoekers of parkwachters. Respecteer alle basis hygiënemaatregelen. Zo mag telkens maar 1 persoon afval deponeren in dezelfde container. Wacht op voldoende afstand tot de container van uw keuze vrij is.

-Asbest kan niet naar het park gebracht worden. De persoonlijke beschermingsmiddelen zijn nu nodig voor de zorgsector. Stel het verwijderen van asbest uit tot na de coronacrisis.

-Er is geen verkoop van compost in bulk, hakselhout, compostbakken en -vaten.

-U kan het quotum huisvuilzakken niet afhalen.

-De openingsuren van de winterperiode blijven gelden. Op dinsdag woensdag, vrijdag en zaterdag zijn de parken open van 9.00 tot 12.30 uur en 13.00 tot 16.00 uur. Op donderdag kunt u tot 17.00 uur op het park terecht.

-We geven voorrang aan de interne circulatie en het transport van de containers. Wees hoffelijk!

