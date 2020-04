Lezen en voorlezen in coronatijden #hamleest

Ham - Het huisarrest door het coronavirus betekende een abrupt einde van de Jeugdboekenmaand. Gelukkig is er ook goed nieuws. We hebben nu veel tijd om voor te lezen of zelf te lezen.

Wie zegt dat lezen iets is wat je in je eentje doet, heeft ongelijk. Dat willen we bewijzen. Post van in je kot massaal foto’s of filmpjes op sociale media: Kinderen die lezen, families waar wordt voorgelezen, de leukste leesplekken in je kot, knutselwerken rond verhalen en noem maar op.



Gebruik de hashtag #hamleest. Zo vormen we een hele community van Hamse kinderen die ook in coronatijden volop genieten van boeken en verhalen.