Hamt post filmpje met de vraag senioren te blijven steunen

Ham - De Hamse jeugddienst, de buurtwerker en de verantwoordelijken van de serviceflats hebben een filmpje in mekaar gestoken en roepen op om de ouderen in de gemeente een hart onder de riem te blijven steken door het versturen van tekeningen, knutselwerken, brieven …

“In het verleden is dit al goed opgevolgd en werden bijvoorbeeld bij woon- en zorgcentrum Coham heel wat werkjes gedeponeerd”, zo vertelt schepen van welzijn, Stefanie Engelen. “We mogen echter niet nalaten om dit blijven te doen. Ook de 28 bewoners van de serviceflats “De roerdomp” en de 32 senioren van de “Waterjuffer” aan het dienstencentrum mogen we niet vergeten. Verder zijn er ook de 30 senioren van de serviceflats aan het Heldenplein die we kunnen laten genieten van een kaartje, een tekening of een knutselwerkje.” Heb je hulp nodig of behoefte aan een gesprek, bel dan de buurtwerken op het nummer 0474/64.77.99 of mail naar Hamhelpt@ham.be. Het filmpje is te bekijken op https://twitter.com/JEUGDDIENSTHAM/status/1244568636330848256. Veel kijkplezier.