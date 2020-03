Samen zorgen voor mekaar - #samentegencorona

Ham - Het gemeentebestuur roept daarom iedereen op om goed te zorgen voor mekaar tijdens deze moeilijke tijden. Zo biedt ‘Beste buren’ van Radio 2 briefjes aan waarmee je hulp kan aanbieden aan je buren.

Download ze via de website van Radio 2 of via www.ham.be, vul ze in en bezorg ze aan mensen waarvan jij denkt dat ze je hulp goed kunnen gebruiken. #besteburentegencorona

Een soortgelijk initiatief vind je op https://justgoe.be/bestebuur/

Of maak je actie kenbaar via https://www.hbvl.be/limburgtegencorona.