Triagepunt Beringen verhuist naar ziekenhuis Heusden-Zolder

Ham - De huisartsenkring startte afgelopen week een corona raadpleging op in het Medisch Centrum Beringen. Het triagepunt in Beringen, wordt vanaf maandag 23 maart echter overgeplaatst naar het terrein aan het St.Franciscus Ziekenhuis in Heusden-Zolder. Opgelet, bel eerst je huisarts. Zij verwijzen door.

Triagepunten hebben als doel om patiënten met mogelijke COVID-19 fysiek te kunnen onderzoeken. Het zijn de lokale huisartsenkringen die in overleg met andere actoren bepaald hebben waar deze triagepunten opgericht werden.

Het triagepunt in Beringen, wordt vanaf maandag 23 maart overgeplaatst naar het terrein aan het St. Franciscus Ziekenhuis in Heusden-Zolder. Het triagepunt is niet rechtstreeks toegankelijk voor patiënten anders dreigt een overbelasting te ontstaan. De hele organisatie van de zorg is net opgezet om de massa aan zorg die op ons afkomt, in goede banen te leiden en om overbelasting in huisartsenpraktijken en de spoeddienst te vermijden. Wat doe je dus wel:

Bel altijd eerst je huisarts als je ziek bent.

Je huisarts maakt indien nodig voor jou een afspraak in de corona raadpleging.

Daar word je onderzocht en wordt er beslist of je thuis in quarantaine moet of wordt aangemeld op de spoedafdeling van het ziekenhuis.

Wat zijn de symptomen van het coronavirus?

De symptomen variëren van milde tot ernstige luchtwegaandoeningen met koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden.

Ouderen en mensen met bestaande chronische aandoeningen lijken kwetsbaarder voor ernstige symptomen.

Als je deze symptomen hebt, raadpleeg je dokter telefonisch.

Risicogroepen?

Personen ouder dan 65 jaar

diabetici

personen met hart-, long- of nieraandoeningen

kinderen jongeren dan 6 maanden

personen met een verzwakt immuunsysteem

Wat moet ik doen als ik mij ziek voel?

Heb je koorts en/of luchtwegklachten (zoals hoesten en ademhalingsmoeilijkheden)?

Blijf thuis of bel je huisarts en vermeld je symptomen. Ga niet naar de wachtzaal of naar spoed. De huisarts bepaalt via telefonisch consult of je thuis kan uitzieken of naar het ziekenhuis moet.

Meer info: www.info-coronavirus.be of op de website van de FOD volksgezondheid.



#samentegencorona