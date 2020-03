Dienstencentrum gesloten door corona virus

Ham - Op advies van het Agentschap Zorg en Welzijn wordt het dienstencentrum in Ham gesloten tussen 12 maart en 13 april. Dit wil zeggen dat er geen activiteiten meer plaatsvinden en dat er bijvoorbeeld ook geen bezoekers meer in de cafetaria worden toegelaten.

Het gaat om een preventieve maatregel, wat wil zeggen dat er geen enkele reden tot bezorgdheid is indien je de voorbije dagen in het dienstencentrum aanwezig bent geweest. De bewoners van de serviceflats en de assistentiewoningen worden hier ook schriftelijk van op de hoogte gebracht. Wij blijven wel telefonisch bereikbaar op het nummer 013 61 10 80, tijdens onze openingsuren (ma.-don. 9.00 – 16.00 uur, vrij. 9.00 - 13.00 uur).

Indoor events

Naar aanleiding van het advies van de hogere overheid om grote indoor evenementen tijdelijk af te gelasten, ontving het gemeentebestuur ook vragen omtrent evenementen in de gemeente. In Ham vinden op korte termijn geen indoor evenementen plaats voor meer dan 1 000 aanwezigen. Het zijn dus voorlopig de organisatoren zelf die de inschatting maken of een evenement kan plaatsvinden. Ook scholen ontvingen van Onderwijs Vlaanderen een aantal richtlijnen. Het is aan de directies om hierover beslissingen te nemen. Voor evenementen in openlucht, zijn momenteel geen richtlijnen uitgevaardigd. Deze gaan tot nader order gewoon door.

Preventie

Voorkomen blijft uiteraard beter dan genezen. Daarom enkele eenvoudige maatregelen en tips:

Vermijd handen geven en zoenen;

Was uw handen regelmatig;

Bedek uw mond en neus bij het hoesten en niezen;

Bent u ziek, blijf dan thuis;

Vermijd nauw contact met personen met symptomen van luchtwegaandoeningen (bijv. hoesten en niezen);

Vermijd contact tussen kleine kinderen en grootouders.