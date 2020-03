Ham - Maart is jeugdboekenmaand. En dit jaar duiken we in de wereld van de kunst. De bieb organiseert daarom allerlei activiteiten. Kinderen gaan op zoek naar kinderboeken waarin kunst staat, er is een zoek- en opdrachtentocht in de bib, een workshop en een speciale Kiekeboek.

Alles over de verschillende activiteiten en meer info vind je op www.jeugdboekenmaand.be en op www.ham.be.