Nieuw bestuur voor Sint-Vincentius

Ham - Bij Sint-Vincentius Ham-Tessenderlo werd vorige week het nieuwe bestuur voorgesteld. Tijdens de bedankreceptie gaf Ludo Grieten, die voorzitter was van 2012, de fakkel door aan Wies Brusten. Bart Claes en Mart Verlaek worden beiden ondervoorzitter.

Meer dan 200 personen of 85 gezinnen hebben het voorbije jaar bijna maandelijks gebruik gemaakt van de diensten van Sint-Vincentius. Voedselpakketten samenstellen is het werk van vele handen. Enige tijd geleden is gestart met het systeem van winkelen met winkelkarretjes, dit voorlopig enkel als test tijdens de extra bedelingen. Het resultaat was positief en er zal worden bekeken of het systeem kan worden uitgebreid.