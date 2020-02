Binnenkort op vakantie?

Ham - Wie binnenkort met vakantie vertrekt, kijkt best na of de Kids-ID's van de kinderen en/of de reispassen nog geldig zijn. Zo kom je niet voor onverwachte verrassingen te staan.

Wie binnenkort met vakantie vertrekt, doet er goed aan om nu al de nodige Kids-ID’s aan te vragen. Dit kan bij de dienst bevolking. Een normale procedure duurt 2 tot 3 weken en kost 10 euro per pasje. Wie een spoedprocedure inroept, betaalt al vlug 120 euro per pasje. Wees er dus tijdig bij en maak een afspraak.

Een biometrisch paspoort (reispas) kan je aanvragen bij de dienst burgerzaken. Hij kost 70 euro (volwassenen, 7 jaar geldig) of 39 euro (min 18-jarigen, 5 jaar geldig). Breng bij de aanvraag een recente pasfoto in kleur, met witte achtergrond mee of maak je foto in onze pasfotocabine! Bovendien worden er vingerafdrukken afgenomen via onze scanner aan het loket. Na tien dagen wordt je nieuwe paspoort geleverd. Doe je aanvraag dus tijdig en maak een afspraak. Een spoedprocedure voor een volwassene kost immers 245 euro. Een minderjarige betaalt 184 euro als het dringend is.

Pasfoto's kan je laten maken in de pasfotocabine in het gemeentehuis. Voor 6 euro krijg je 6 foto's die uiteraard aan de wettelijke vereisten voldoen.