Vicus genotschap viert vijfjarig jubileum met Vicus Inverno

Ham - Het is juist vijf jaren geleden dat bierliefhebbers konden kennis maken met een nieuw streekbier, de Vicus Tripel. Toen werd immers het Vicus genotschap opgericht en ondertussen telt de Vicus-familie al vier verschillende ambachtelijke bieren. De Vicus Inverno is de nieuwste telg die wordt uitgebracht in het kader van dit vijfjarig jubileum.

“Inverno betekent winter”, zo vertelt Rudy Beyens. “Met zijn 11° is dit bier het zwaarste broertje uit de Vicus familie. Dit donkere ‘degustatiebier’ is ideaal voor tijdens de gezellige winteravonden.” Beyens, de bezieler van het Vicus genotschap, trok er met zijn ganse ploeg een weekendje op uit om bij te praten over bier. Want waarschijnlijk mogen we in de toekomst nog meer biersmaken verwachten van het gezelschap.