Bordeaux wordt grijs

Ham - Vanaf deze week kan je de nieuwe grijze vuilzakken afhalen. Elk gezin dat op 1 januari 2020 gedomicilieerd is in Ham, betaalt immers een afvalbelasting aan Limburg.net. In dat bedrag zit een hoeveelheid huisvuilzakken vervat.

Vanaf 2020 voert Limburg.net een nieuwe huisvuilzak in. De nieuwe zak is grijs en heeft een nieuwe sluiting. De nuttige inhoud van de zakken blijft in elk geval even groot.

De bordeaux zakken kan je gerust verder blijven gebruiken. Het is wel best om eerst je bordeaux huisvuilzakken te gebruiken. Controleer dus zeker je voorraad vooraleer je de grijze huisvuilzakken koopt of vult.