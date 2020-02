Ham - Tijdens de eindejaarsperiode liep er voor het eerst een eindejaarsactie in de gemeente. De bedoeling was om het lokaal winkelen, het ‘winkelhieren’, te stimuleren. De respons was ongelooflijk. 971 omslagen werden in één van de acht verzamelboxen gestopt. Intussen zijn de winnaars bekend.

Wil je weten of je gewonnen heb, kijk dan op www.ham.be of in het infoblad.