Ham - Hoe we wonen verandert razendsnel. Wat er allemaal anders wordt, is niet altijd even duidelijk. Daarom lanceert de Vlaamse Overheid samen met je gemeentebestuur 'Thuis in de Toekomst'. Via deze online woontest geef jij de gemeente informatie over hoe je graag wilt wonen.

En daarmee kunnen samen plannen gemaakt worden over de toekomst. Bovendien krijg je al een kleine inkijk in het wonen van morgen.

Vanaf 4 februari kan je de woontest doen. Meer info op www.ham.be.