Afvalvrij klinken op 2020

Ham - Op zondag 5 januari klinken we tussen 17.30 en 19.00 uur op het gemeenteplein opnieuw op een gelukkig nieuw jaar.

Toch zal de receptie iets anders verlopen. Gemeentebesturen zijn vanaf 2020 verplicht om afvalvrij te feesten. Een maatregel van de Vlaamse overheid om de ambitie om te streven naar een meer duurzamere samenleving, kracht bij te zetten. “Een positieve maatregel, maar het wordt wel even aanpassen voor u en voor ons.” vertelt Pieter Cools, milieuambtenaar bij het gemeentebestuur. “Maar wij zijn er van overtuigd dat we er samen voor kunnen zorgen dat er heel wat minder plastic en karton wordt verspild.”

Eigen glas of mok

Hoe we dat gaan doen? "In alle gemeentelijke zalen zijn al een tijdje herbruikbare bekers voorzien. Maar ook voor evenementen op locatie moeten we dus op zoek naar alternatieven. Voor de nieuwjaarsborrel willen we daarom alvast een warme oproep doen om zelf je eigen borrelglaasje of mok mee te brengen. Een kleine moeite maar een eenvoudige manier om samen massa’s afval te vermijden.”