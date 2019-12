Ham - Ham pakt ook deze winter uit met een vurig evenement. De omgeving rond de Schans van Gerhees wordt ondergedompeld in een sfeer van mysterie en vurige acts.

Vertrekken voor deze vuurwandeling kan op zaterdag 28 december vanaf 17.30 uur aan de Chirolokalen Oostham in de Bremstraat 7A in Ham. Deelnemen is gratis. Laat je warm verrassen door de vurige sfeer en geniet van de leuke acts. Kom kijken en geniet van een winters hapje en drankje.