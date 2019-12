Schoolkinderen verzamelen producten voor Sint-Vincentius

Ham - De leerlingen van basisschool De Sterre uit Genendijk en Kwaadmechelen en kinderen van de Zevensprong in Oostham toonden de voorbije weken hun goed hart.

Tijdens de adventsperiode mochten ze voedings- of verzorgingsproducten meebrengen naar school. Het ingezamelde materiaal werd geschonken aan Sint-Vincentius. “En dat deden ze massaal”, zo vertelt Karel Vanderheyden van Sint-Vincentius. “Het was zelfs een hele karwei om alles in een paar auto's te stapelen.” Al het materiaal wordt nu gesorteerd en zal nadien uitgedeeld worden aan mensen die het nodig hebben, zodat zij ook gezellige feestdagen kunnen beleven.