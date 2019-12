5000 warme euro’s voor vzw Benjalien

Ham - De vierde editie van Pizza For Life bleek ook dit jaar weer een schot in de roos met een opbrengst van 5000 euro. “In het kader van de warmste week kleurden de chirolokalen van Oostham weer groen, wit en rood en onder de tonen van Italiaanse charmezangers als Eros Ramazzotti en Umberto Tozzi konden de aanwezigen genieten van authentieke houtovengebakken pizza’s”, zo vertelt Bart Vankrunkelsven.

“Dit jaar ging de opbrengst naar vzw Benjalien, een dagopvang voor mensen met een beperking. Massale opkomst ook weer dit jaar. Een bewijs dat Ham een warme gemeenschap is met een hart voor zij die het wat minder makkelijk hebben. Initiatiefnemer David Geysen zag dat het goed was want: sharing is caring.”