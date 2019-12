De nieuwe afvalkalender in de bus

Ham - In de week van 16 december viel de nieuwe afvalkalender van Limburg.net in de brievenbus. Hang hem op een centrale plaats zodat je steeds een overzicht hebt van wat er wanneer wordt opgehaald in onze gemeente. De kalender bevat bovendien handige sorteertips en de openingsuren van het recyclagepark.

Heb je geen kalender ontvangen of wil je er één extra, dan kan je altijd een exemplaar aanvragen via de website van Limburg.net, het gratis nummer 0800/90 720 of via de milieudienst van de gemeente 013/61.10.52.