Ham - Op dinsdag 10 december om 20 u. kan je in zaal Sint-Jan Genebos in Ham luisteren naar het verhaal van een vluchteling uit Ham. Je hoort het verhaal over de tocht van het gezin en de inburgering in ons land. Maar ook de andere kant van het verhaal komt aan bod. Zo doet Eli Bijnens haar verhaal over haar werk als vrijwilliger met vluchtelingen op de Griekse eilanden. Iedereen is welkom. De inkom is gratis.