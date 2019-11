Ham - Op dinsdag 3 december is het Limburg.net recyclagepark in Ham uitzonderlijk gesloten door de bouwwerken aan een windmolen naast het park. Je kan met je afval wel terecht in de andere Limburg.net-parken.

De meest nabijgelegen recyclageparken zijn deze van Beringen (Nijverheidspark 24) en Tessenderlo (Fabrieksstraat 10).