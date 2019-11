Ham - Momenteel is het lekker koud en lijkt de zomer veraf. Om voorbereid een nieuwe, warme zomer tegemoet te gaan, organiseren Ham en Beringen op maandag 2 december een infosessie “Aandacht voor oververhitting” i.s.m. Dialoog v.z.w.

Bij elke langdurige hittegolf blijkt het bijzonder moeilijk om het in huis comfortabel koel te houden. Er volgt al gauw een stormloop op aircotoestellen. Maar er zijn alternatieven die je te horen krijgt op de infoavond.

Je krijgt er antwoord op vragen als: Welke maatregelen zijn prioritair om oververhitting te vermijden? Zijn isolatie en luchtdichting voor- of nadelen? Is thermische massa noodzakelijk of kan het ook zonder? Welke rol speelt zonwering? En wat met ventilatie?...

De infoavond vindt plaats op maandag 2 december van 19.30 tot 21.30 uur in ’t Bistroke (1ste verdieping SAC) Mijnschoolstraat 88 in Beringen. Meer info op www.ham.be.