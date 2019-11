Tweede leerjaar op bezoek bij auteur Pim Lammers

Ham - De Hamse bibliotheek organiseert regelmatig auteurslezingen voor kleuters en leerlingen van de lagere scholen uit de gemeente. “Het is de bedoeling om kinderen te laten kennis maken met schrijvers en tekenaars van kinderenboeken om zo de drempel tot lezen te verlagen”, zegt Stefan Bosmans van de Hamse bibliotheek.

“We willen kinderen op die manier meer zin leren krijgen in het lezen en hen aansporen om op zoek te gaan naar mooie boeken in onze bibliotheek.” Dit keer was Pim Lammers op bezoek in Ham. Hij vertelde de leerlingen over zijn boeken en las er een aantal voor. Nadien werd er ook getekend en nagepraat over bepaalde thema’s die in de boeken behandeld werden.